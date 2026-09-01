Informations pratiques

Lourdes

Visite libre de l’église de Saux

Rue Ampère LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, Lourdes fête les Journées Européennes du Patrimoine ! Elles auront lieu du 19 au 20 septembre 2026.

Rendez-vous à l’église Saint Martin du quartier de Saux à Lourdes !

Au programme

L’association des Amis de Saux ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes. Profitez de cette ouverture pour découvrir le magnifique retable classé au titre des Monuments historiques.

Visite libre et gratuite, ouverte à tous.

Informations aux coordonnées ci-dessous.

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Rue Ampère LOURDES Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 65 65 lesamisdesaux@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As it does every year, Lourdes is celebrating European Heritage Days! They will take place September 19–20, 2026.

Join us at Saint Martin Church in the Saux neighborhood of Lourdes!

On the agenda:

The Friends of Saux Association is opening the doors of Saint Martin Church, the oldest church in Lourdes. Take advantage of this special opening to discover the magnificent altarpiece, which is classified as a Historic Monument.

Free self-guided tour, open to everyone.

For more information, see the contact details below.

L’événement Visite libre de l’église de Saux Lourdes a été mis à jour le 2026-08-25 par OT de Lourdes|CDT65