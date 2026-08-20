Visite libre de l’église du Sacré-Cœur, Église du Sacré-Cœur, Vernoux-en-Vivarais
vendredi 18 septembre 2026 · Église du Sacré-Cœur · Vernoux-en-Vivarais
Informations pratiques
Visite libre de l’église du Sacré-Cœur 18 – 20 septembre Église du Sacré-Cœur Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Édifice néogothique du XIXe siècle, remarquable par sa monumentalité (symbolisée par le clocher haut de 56 mètres) et les détails architecturaux et décoratifs qu’il renferme (par exemple, le chemin de croix entièrement sculpté dans la nef).
Église du Sacré-Cœur Place de l’église 07240 Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 11 90 Édifice néogothique du XIXe siècle, remarquable par sa monumentalité (symbolisée par le clocher haut de 56 mètres) et les détails architecturaux et décoratifs qu’il renferme(par exemple, le chemin de croix entièrement sculpté dans la nef).
Visite libre. Édifice néogothique du XIXe siècle, remarquable par sa monumentalité (symbolisée par le clocher haut de 56 mètres) et les détails architecturaux et décoratifs qu’il renferme.
© Nicolas Garousse
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