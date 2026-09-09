Visite libre de l’église du Vieux Saint-Sauveur | Journées du Patrimoine Place Saint-Sauveur Caen
dimanche 20 septembre 2026 · Place Saint-Sauveur · Caen
Informations pratiques
Caen
Visite libre de l’église du Vieux Saint-Sauveur | Journées du Patrimoine
Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite libre de l’église du Vieux-Saint-Sauveur, dimanche de 14h à 19h en parallèle au festival Toutes Voix dehors .
Conformément à son objectif de faire pratiquer et promouvoir le chant polyphonique, la Compagnie du Vent d’Ouest organise pour la quatrième année consécutive un festival.
Visite libre de l’église du Vieux-Saint-Sauveur, dimanche de 14h à 19h en parallèle au festival Toutes Voix dehors .
Conformément à son objectif de faire pratiquer et promouvoir le chant polyphonique, la Compagnie du Vent d’Ouest organise pour la quatrième année consécutive un festival pour les chœurs amateurs de la région. Ce festival en plein air accueille une vingtaine de chœurs sur 4 scènes, sur et autour de la place Saint Sauveur à Caen. .
Place Saint-Sauveur Eglise du Vieux Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 30 60
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English : Visite libre de l’église du Vieux Saint-Sauveur | Journées du Patrimoine
Self-guided tour of the Vieux-Saint-Sauveur church, on Sunday from 2 pm to 7 pm, running alongside the “Toutes Voix dehors” festival.
In line with its aim to encourage the practice and promotion of polyphonic singing, the Compagnie du Vent d’Ouest is organising a festival for the fourth year ru…
L’événement Visite libre de l’église du Vieux Saint-Sauveur | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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