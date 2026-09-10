Visite libre de l’église, Eglise de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise de Saint Georges sur Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Saint Georges sur Loire date du XIXe siècle et est l’oeuvre de Mathurin Binet, architecte municipal de la ville d’Angers. Elle abrite un chemin de croix, oeuvre de l’artiste contemporain Stani Nitkowski. Deux vitraux remarquables du maître verrier angevin Charles Thierry, originaire de la commune, se font face. Le retable attribué à Massini et l’orgue Cavaillé-Coll méritent également l’attention.

Eglise de Saint Georges sur Loire place de l’église 49170 Saint Georges sur Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire Eglise construite au XIXe dans le style néo hellénistique, elle est l’oeuvre de Mathurin Binet, architecte de la ville d’Angers.

L’église de Saint Georges sur Loire date du XIXe siècle et est l’oeuvre de Mathurin Binet, architecte municipal de la ville d’Angers. Elle abrite un chemin de croix, oeuvre de l’artiste contemporain…

©Mairie de Saint Georges sur Loire