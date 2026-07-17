Visite libre de l’église, Église Saint-Maclou, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Maclou · Rouen
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Maclou Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint-Maclou, joyau de l’architecture gothique flamboyante. Elle possède un célèbre portail à 5 porches ornés de magnifiques portes en bois sculptées datant de la Renaissance.
Église Saint-Maclou 7 Place Barthelemy, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie Construction commencée en 1436. En 1514, le gros oeuvre est achevé, et les travaux de la tour lanterne débutent. L’architecte Barthélémy ajoute une flèche à la lanterne. En 1944, l’édifice est endommagé par une torpille allemande.
Visite libre de l’église Saint-Maclou, joyau de l’architecture gothique flamboyante. Elle possède un célèbre portail à 5 porches ornés de magnifiques portes en bois sculptées datant de la Renaissance.
Métropole Rouen Normandie
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