Visite libre de l’église, Eglise Saint-Nicolas, Caen

Informations pratiques

Visite libre de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 Eglise Saint-Nicolas Calvados

Visite libre de l’église gratuite, certaines animations proposées par l’association Booklé-es sont payantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Nicolas, chef d’oeuvre de l’architecture romane normande, construite au XIème siècle par les moines de l’abbaye Saint-Etienne. Elle conserve près d’elle son vieux cimetière accessible librement également.

Samedi 19 septembre 2026, de 10h à 21h, l’association Booklé-es vous y accueille, dans le cadre de la journée du Matrimoine et vous propose de nombreuses activités : stands d’information, atelier d’écriture, concert…

Attention ! Certaines animations sont payantes (libre participation), l’accès à l’église en visite libre est gratuite et possible jusqu’à 19h.

Eglise Saint-Nicolas Rue Saint-Nicolas, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 Construite au XIème siècle par les moines de Saint-Etienne, elle demeure un des édifices romans normands parmi les plus remarquables. Désaffectée depuis la Révolution, elle accueille aujourd’hui des animations culturelles (expositions, concerts, marchés artisanaux…). A voir également son vieux cimetière. Stationnement compliqué à proximité. Privilégier les transports en commun, un arrêt de bus se trouve juste en face.

Visite libre de l’église Saint-Nicolas et accès aux animations proposées par l’association Booklé-es. Attention, certaines de ces animations sont payantes.

©Nadège Orange