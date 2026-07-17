Visite libre de l’église, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, église construite par l’architecte Louis Arretche et inaugurée en 1979. Cette église moderne accueille des vitraux Renaissance d’une grande maîtrise d’exécution du 16e siècle et une remarquable voûte en charpente.

Église Sainte-Jeanne-d’Arc Place du Vieux Marche, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie La construction de cette église fait partie du programme de réaménagement de la place du Vieux-Marché, qui comprend également la construction d’un parking souterrain, d’un marché couvert et d’un monument dédié à Jeanne d’Arc édifié en 1929 par Maxime Real Del Sarte. L’église dessinée par Louis Arretche est mise en chantier en 1975 et consacrée le 29 avril 1979. Partiellement enfouie dans le sol, celle-ci est bâtie sur un plan complexe avec l’autel au centre. La structure est en béton armé ; la couverture de la nef est formée par la juxtaposition de deux paraboles faites d’une charpente en lamellé-collé soutenue par une armature de tubes métalliques. Treize verrières du XVIe siècle provenant de l’église Saint-Vincent ont été enchâssées dans le mur nord de l’église, ce qui offre un exemple exceptionnel d’intégration de vitraux anciens dans un édifice contemporain.

Visite libre de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, église construite par l’architecte Louis Arretche et inaugurée en 1979. Cette église moderne accueille des vitraux Renaissance d’une grande maîtrise d’ex…

Métropole Rouen Normandie