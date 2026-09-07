Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je., église du Steent’je – hameau de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau de Bailleul Le Steent’je. Dimanche 20 septembre, 14h00 église du Steent’je – hameau de Bailleul Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau du Steent’je, situé à 2 km du centre-ville.

église du Steent’je – hameau de Bailleul 3465 Pluymstraete Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 0328500600 https://www.ville-bailleul.fr/lieux-remarquables Description architecturale

PLAN : L’église se situe hors du centre-ville. Elle est construite selon un plan allongé et orientée. Elle possède un clocher-porche et son chevet est à trois pans coupés.

ELEVATION EXTERIEURE : Le portail est surmonté d’un oculus, de meurtrières puis de baies géminées à abat-sons. La flèche du portail est octogonale. Les murs gouttereaux sont soutenus par des contreforts et percés de grandes baies. Le toit est en bâtière.

Histoire et dates importantes

Jusqu’au début du 19éme, Le Steent’je faisait partie de la paroisse St-Vaast (Bailleul). C’est vers le milieu du 19ème siècle que l’idée de créer une église au Steent’je germe.

Les plans de l’église sont adressés le 31 janvier 1879 par l’architecte Degez de Béthune. Le chantier de construction durera entre 1880 et 1883.

Le 1er mai 1883, l’église fut bénie par le chanoine Coubronne, sous le vocable de « la Très Sainte Vierge de l’Immaculée Conception ».

Enfin, le 3 juillet 1888, le ministre de la justice et des cultes place l’église de Steentje comme « Chapelle de Secours » affectée à perpétuité au culte romain, après la donation du sanctuaire à la Ville de Bailleul

L’église sera détruite durant la première Guerre mondiale. Le dimanche 30 novembre 1924 fut la date de la pose de la première pierre sur les fondations de la précédente. Elle sera inaugurée le 19 janvier 1930.

Source : https://recensement.patrimoine-religieux.fr/eglises_edifices/59-Nord/59043-Bailleul/193185-EglisedelImmaculee-Conception(Steenje) Parking à proximité

Visite libre de l’église Immaculée Conception du hameau du Steent’je, situé à 2 km du centre-ville.

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