Visite libre de l’église Notre-dame de Bordeaux, Église Notre-Dame, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-dame de Bordeaux 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Gironde

Visite en dehors des cérémonies religieuses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre de l’église Notre-Dame de Bordeaux, ancien couvent des Dominicains, édifiée entre la fin du XVIIᵉ siècle et le début du XVIIIᵉ siècle et classée au titre des monuments historiques.

Architecture, ornementation baroque, sculptures, tableaux, orgues, grilles… découvrez les richesses artistiques et patrimoniales de cet édifice remarquable.

Des interventions musicales autour de l’orgue viendront ponctuer la visite.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Église Notre-Dame Place du Chapelet, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556814421 https://www.notredamedebordeaux.fr Au XIIe siècle, un couvent de Dominicains comportant une église occupait une partie des allées de Tourny. Louis XIV fit raser tout le quartier pour dégager les abords du château Trompette. En 1683, les Jacobins achetèrent un terrain. La construction débuta en 1684 sur les plans établis par Pierre Duplessy-Michel. En 1693, à la mort de Duplessy, les travaux sont repris par l’architecte Mérisson. La construction de l’édifice est achevée sans doute en 1707. Le décor de la façade fut peut-être confié à la famille Berquin qui travaillait pour les Jacobins sur d’autres projets. Pendant la Révolution, l’église servit à des réunions puis devint temple de la Raison et temple de l’Être suprême. Elle fut rendue au culte après la Révolution. En 1866, la façade fut restaurée et ses décors repris par le sculpteur Capian. De 1834 à 1836, murs et voûte de l’abside, tout ou partie de la voûte de la nef, des arcades et sans doute des chapelles furent peints par Cicéri et Gigun ou Gigun et Waflard. De nouvelles peintures furent réalisées sur la voûte de l’abside en 1873 par Romain Cazes. Le même artiste acheva les peintures du mur de l’abside en 1874.

Visite libre de l’église Notre-Dame de Bordeaux , édifice religieux de la fin du XVII ème – début du XVIII ème siècle , classée Monument Historique . Ancien Couvent des Dominicains de Bordeaux.

©paroisse Notre-Dame