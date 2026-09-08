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Visite libre de l’église Notre Dame de la Nativité, Eglise Notre Dame de la Nativité, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de la Nativité · Villeneuve-d'Ascq

Visite libre de l’église Notre Dame de la Nativité, Eglise Notre Dame de la Nativité, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Notre Dame de la Nativité
Adresse
22 rue des Bouleaux 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Gratuit - Sans inscription

Visite libre de l’église Notre Dame de la Nativité Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Notre Dame de la Nativité Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre, découvrez l’église Notre Dame de la Nativité en visite libre.
L’église est accessible de 14h à 18h.
Plus d’infos ici : https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-de-la-nativite

Horaire

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Eglise Notre Dame de la Nativité 22 rue des Bouleaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-de-la-nativite »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]
Dimanche 20 septembre, découvrez l’église Notre Dame de la Nativité en visite libre.

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