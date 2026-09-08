Visite libre de l’église Notre Dame de la Nativité, Eglise Notre Dame de la Nativité, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Notre Dame de la Nativité · Villeneuve-d'Ascq

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre Dame de la Nativité Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise Notre Dame de la Nativité Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre, découvrez l’église Notre Dame de la Nativité en visite libre.

L’église est accessible de 14h à 18h.

Plus d’infos ici : https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-de-la-nativite

Horaire

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Eglise Notre Dame de la Nativité 22 rue des Bouleaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-de-la-nativite »}, {« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025 »}]

Dimanche 20 septembre, découvrez l’église Notre Dame de la Nativité en visite libre.

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