Visite libre de l’église Notre-Dame de Pontoise, Église Notre-Dame, Pontoise
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Pontoise
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame de Pontoise 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette église de la Renaissance abrite notamment la célèbre statue de la vierge miraculeuse du XIIIe siècle et le tombeau reliquaire de saint Gautier de Pontoise, qui date du XVIIe siècle. Un incontournable du patrimoine pontoisien !
Horaires sous réserve de l’Office religieux le dimanche à 18h.
Église Notre-Dame 37 Place Notre-dame, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Les Pâtis Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr SNCF gare de Pontoise / RER C / A15
Visite libre
Lhomel
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