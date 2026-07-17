Visite libre de l’église Saint-Barthélémy, Église Saint-Barthélémy, Liginiac

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Barthélémy Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Barthélémy Corrèze

Sans réservation. Dons libres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Barthélemy.

Les dons libres contribueront à la restauration des objets sacrés liés au culte.

Église Saint-Barthélémy 14 Prentegarde 19160 Liginiac Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Petit édifice remontant principalement au XIIe siècle. Les chapelles latérales ont été ajoutées au XVe siècle. L’abside sur plan semi circulaire est éclairée de trois baies cintrées, et est décorée extérieurement d’une corniche à billettes avec ses corbelets au complet et un cordon également meublé de billettes. A l’intérieur, sept arcatures reposent sur six colonnes avec bases et chapiteaux sculptés. La sculpture des chapiteaux est intacte, ainsi que les ferrures forgées appliquées sur les vantaux de la porte. Le choeur, de plan carré, est séparé de l’abside par un arc triomphal dont les colonnes portent chacune un chapiteau sculpté représentant la Vierge et l’Enfant menacés par le dragon de l’Apocalypse et défendus par Saint-Michel sur l’un ; une scène de l’enfer sur l’autre. La nef est du début du XIIIe siècle, voûtée en berceau légèrement brisé avec doubleaux reposants sur des demi colonnes avec chapiteaux sculptés. Le portail, du début du XIIIe siècle, est orné de quatre colonnes à chapiteaux à feuilles d’eau et à bases toriques.

Visite libre de l’église Saint Barthélémy.

© Jacques Graff