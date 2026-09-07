Visite libre de l’église Saint-Benoit, Église Saint-Benoit, Sainte-Croix
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Benoit · Sainte-Croix
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Benoit 19 et 20 septembre Église Saint-Benoit Tarn
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’édifice
Après de gros travaux réalisés en 2024 l’église nous offre un nouveau visage. Les voûtes des chapelles ont été refaites à l’identique. Les murs du narthex ont été décrépis, ce qui met en évidence de belles pierres calcaires. Des niches jusque là cachées s’offrent à nos yeux. Un nouveau vitrail filtre la lumière dans la chapelle de droite. La piéta récemment restaurée attirera votre attention avec les détails de ses sculptures. Les membres de l’association présents sur place pourront répondre à vos interrogations.
Église Saint-Benoit Place Pierre Cassagnes, 81150 Sainte-Croix Sainte-Croix 81150 Tarn Occitanie 05 63 60 60 04 L’église Saint-Benoît de Sainte-Croix est un édifice du XVe siècle caractérisé par un clocher donjon.
Antérieure à la fondation de Castelnau-de-Lévis, elle a appartenu jusqu’à la Révolution française aux chanoines du Chapitre cathédral de Sainte-Cécile-d’Albi.
Cette église nécessite des travaux, pour lesquels une étude est en cours en lien avec la municipalité et un cabinet d’architecte.
Visite libre de l’édifice
© Association les amis du patrimoine Saint-Crucien
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