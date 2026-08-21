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AGENDA · Baugé en Anjou

Visite libre de l’église Saint-Eutrope, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Eutrope · Baugé en Anjou

Visite libre de l’église Saint-Eutrope, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Eutrope
Adresse
Rue de l'église - Montpollin, 49150 Baugé-en-Anjou
Ville
49150 Baugé en Anjou
Département
Maine-et-Loire

Visite libre de l’église Saint-Eutrope 19 et 20 septembre Eglise Saint-Eutrope Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église St Eutrope de Montpollin date du XIIIe siècle. Elle possède des peintures murales dans le choeur, un pigeonnier Renaissance restauré, une croix monumentale du XVe siècle située dans le cimetière.

Eglise Saint-Eutrope Rue de l’église – Montpollin, 49150 Baugé-en-Anjou Baugé en Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 89 27 76 http://www.baugeeanjou.fr C2 et D211
L’église St Eutrope de Montpollin date du XIIIe siècle. Elle possède des peintures murales dans le choeur, un pigeonnier Renaissance restauré, une croix monumentale du XVe siècle située dans le…

@baugeenanjou

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