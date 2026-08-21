Visite libre de l’église Saint-Eutrope, Eglise Saint-Eutrope, Baugé en Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Eutrope · Baugé en Anjou
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Eutrope 19 et 20 septembre Eglise Saint-Eutrope Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
L’église St Eutrope de Montpollin date du XIIIe siècle. Elle possède des peintures murales dans le choeur, un pigeonnier Renaissance restauré, une croix monumentale du XVe siècle située dans le cimetière.
Eglise Saint-Eutrope Rue de l’église – Montpollin, 49150 Baugé-en-Anjou Baugé en Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 89 27 76 http://www.baugeeanjou.fr C2 et D211
L’église St Eutrope de Montpollin date du XIIIe siècle. Elle possède des peintures murales dans le choeur, un pigeonnier Renaissance restauré, une croix monumentale du XVe siècle située dans le…
@baugeenanjou
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