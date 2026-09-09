Visite libre de l’Eglise Saint-Gildas, Église Saint-Gildas, Auray

Informations pratiques

Visite libre de l’Eglise Saint-Gildas 19 et 20 septembre Église Saint-Gildas Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Edifiée au cours du 17e s. et consacrée en 1641, l’église Saint-Gildas surprend par son mélange de styles : gothique, Renaissance, classique et déjà baroque. A l’intérieur, découvrez un riche patrimoine : gisant du Christ du 16e s ., retable majeur du 17e s., boiseries, stalles et vitraux du 19e s.

Actuellement, l’église fait l’objet d’un programme de restauration mené par la Ville d’Auray et ses partenaires.

Église Saint-Gildas Place Gabriel Deshayes, 56400 Auray, France Auray 56400 Morbihan Bretagne 0297240464 L’église paroissiale Saint-Gildas d’Auray a été construite en 1623 sur les plans de Gilles Monsay, architecte de Port-Louis. Elle porte la date de 1636 sur les trois pignons et a été consacrée en 1641. Le clocher, achevé en 1663, fut abattu et reconstruit en 1832. L’ensemble de l’édifice est homogène et sobre. Le retable du maître-autel a été édifié en 1657 par l’architecte lavallois Olivier Martinet.

Journées Européennes du Patrimoine

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