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Visite libre de l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Étampes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Gilles · Étampes

Visite libre de l’église Saint-Gilles, Église Saint-Gilles, Étampes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Gilles
Adresse
Place Saint-gilles, 91150 Étampes, France
Ville
91150 Étampes
Département
Essonne

Visite libre de l’église Saint-Gilles 19 et 20 septembre Église Saint-Gilles Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église Saint-Gilles.

Église Saint-Gilles Place Saint-gilles, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France
Visite libre

©caese

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