Visite libre de l’église Saint-Gime, Église Saint-Gimer, Carcassonne

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Gime 19 et 20 septembre Église Saint-Gimer Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette église, dessinée par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, a été consacrée le 9 juin 1859. Elle constitue un exemple simple et fonctionnel d’église paroissiale, pensé comme un véritable modèle.

Les plans de construction témoignent d’une grande attention portée aux moindres détails, notamment dans le traitement des éléments décoratifs.

L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis l’arrêté ministériel du 11 janvier 2022.

Église Saint-Gimer Place Saint-Gimer, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie

Cette église, dessinée par l’architecte Viollet le Duc a été consacrée le 9 juin 1859. Elle représente un exemple simple et fonctionnel d’église paroissiale qui peut servir de modèle. Les plans de la…

©MAIRIE DE CARCASSONNE