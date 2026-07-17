Visite libre de l’église Saint-Jean-au-Marché, Église Saint-Jean-au-Marché, Troyes

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean-au-Marché 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-au-Marché Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’une des plus anciennes églises de la ville et ses verrières du XVIe siècle.

Église Saint-Jean-au-Marché Place du Marche au Pain, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325716800 https://www.troyeslachampagne.com/patrimoine-culturel/eglise-saint-jean-au-marche/

Découvrez l’une des plus anciennes églises de la ville et ses verrières du XVIe siècle.

© Daniel Le Névé