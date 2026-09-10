Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Sousceyrac-en-Quercy
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Jean-Baptiste · Sousceyrac-en-Quercy
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Lot
Gratuit. Renseignements au 05.65.33.00.82
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
⛪ Église Saint-Jean-Baptiste – Comiac
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église ouvre ses portes pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.
Église Saint-Jean-Baptiste 46190 Comiac Sousceyrac-en-Quercy 46190 Comiac Lot Occitanie 05 65 33 00 82 L’église Saint-Jean-Baptiste est mentionnée pour la première fois au XIVe siècle mais elle est sûrement antérieure à cette date car on peut observer des éléments romans restés en état. Pendant les guerres de Religion, l’église a été détruite par les protestants, elle fut reconstruite peu de temps après sur le même emplacement en réutilisant les vestiges romans. Au XIXe siècle, l’église est agrandie, le clocher-porche est construit et la nef est rehaussée. Un dessin de l’abbé Gouzou représente l’église au XVIIe siècle. Parking.
⛪ Église Saint-Jean-Baptiste – Comiac
© PAH Cauvaldor
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