Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Sousceyrac-en-Quercy

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Lot

Gratuit. Renseignements au 05.65.33.00.82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

⛪ Église Saint-Jean-Baptiste – Comiac

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église ouvre ses portes pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.

Église Saint-Jean-Baptiste 46190 Comiac Sousceyrac-en-Quercy 46190 Comiac Lot Occitanie 05 65 33 00 82 L’église Saint-Jean-Baptiste est mentionnée pour la première fois au XIVe siècle mais elle est sûrement antérieure à cette date car on peut observer des éléments romans restés en état. Pendant les guerres de Religion, l’église a été détruite par les protestants, elle fut reconstruite peu de temps après sur le même emplacement en réutilisant les vestiges romans. Au XIXe siècle, l’église est agrandie, le clocher-porche est construit et la nef est rehaussée. Un dessin de l’abbé Gouzou représente l’église au XVIIe siècle. Parking.

⛪ Église Saint-Jean-Baptiste – Comiac

© PAH Cauvaldor