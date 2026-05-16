Visite libre de l’église Saint-Martin de Vayrac, Église Saint-Martin de Vayrac, Vayrac
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin de Vayrac · Vayrac
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin de Vayrac 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de Vayrac Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Venez découvrir l’église Saint-Martin de Vayrac à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Église Saint-Martin de Vayrac Place du 11 novembre, 46110 Vayrac Vayrac 46110 Lot Occitanie 06 37 13 99 68 L’église Saint-Martin de Vayrac est un édifice anciennement fortifié, dont certaines parties semblent remonter à la fin du XIIIe siècle, et d’autres, notamment les voûtes, au commencement du XVIe siècle.
Après la guerre de Cent Ans, à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle, l’église Saint-Martin est en effet devenue paroissiale et a été entièrement reconstruite.
Sur la porte nord est inscrite la date de 1792. La façade a été modifiée au début du XIXe siècle en style néo-classique. Le portail quant à lui, porte la date de 1828.
L’église a été restaurée au début du XXe siècle, par l’architecte Henri Chaine. Au cœur du village de Vayrac.
Venez à la découverte de l’église Saint-Martin de VAyrac dans le cadre des journées européennes du patrimoine.
©PAH
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