Visite libre de l’église Saint-Médard, Église Saint-Médard, Thouars

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Médard 19 et 20 septembre Église Saint-Médard Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre

Document de visite en français et anglais disponible et gratuit.

Église Saint-Médard 11 Place Saint Médard, 79100 Thouars, France Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33549662698 http://cac.thouars.fr L’église Saint-Médard est l’un de ces monuments emblématiques de la ville. Sa date de fondation est inconnue. De sa construction du XIIe siècle, elle conserve une façade tripartite de style roman poitevin. Dès son origine c’est une église paroissiale destinée aux habitants. Sa 1ère situation, à l’écart des fortifications de la ville lui aurait valu le surnom de Saint-Médard-des-Champs. Fin du XIIe – début XIIIe siècle, elle intègre l’enceinte urbaine et se retrouve au cœur de l’agglomération et de son activité économique. Il ne subsiste que peu d’éléments de l’église primitive. Seul le mur intérieur de la façade subsiste. La façade actuelle est construite vers la fin du XIIe siècle. L’église est agrandie dans le courant du XIIIe siècle. Le XVe siècle est pour l’église une période de grandes transformations qui lui donnent son profil actuel.

Visite libre

© service patrimoine de la ville de Thouars