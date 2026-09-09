Visite libre de l’église Saint-Nicolas | Journées du Patrimoine Rue Saint-Nicolas Caen

Informations pratiques

Caen

Visite libre de l’église Saint-Nicolas | Journées du Patrimoine

Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Nicolas et accès aux animations proposées par l’association Booklé-es. Attention, certaines de ces animations sont payantes.

Visite libre de l’église Saint-Nicolas, chef d’oeuvre de l’architecture romane normande, construite au XIème siècle par les moines de l’abbaye Saint-Etienne. Elle conserve près d’elle son vieux cimetière accessible librement également.

Samedi 19 septembre 2026, de 10h à 21h, l’association Booklé-es vous y accueille, dans le cadre de la journée du Matrimoine et vous propose de nombreuses activités stands d’information, atelier d’écriture, concert…

Attention ! Certaines animations sont payantes (libre participation), l’accès à l’église en visite libre est gratuite et possible jusqu’à 19h.

Visite libre de l’église gratuite, certaines animations proposées par l’association Booklé-es sont payantes. .

Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 85 91 56

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English : Visite libre de l’église Saint-Nicolas | Journées du Patrimoine

Self-guided tour of the Saint-Nicolas Church and access to the activities offered by the Bookl%E9-es association. Please note that some of these activities require a fee.

L’événement Visite libre de l’église Saint-Nicolas | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer