Visite libre de l’église Saint Pierre de Flers Bourg, Église Saint-Pierre de Flers-Bourg, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Pierre de Flers Bourg Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, découvrez le plus vieil édifice religieux de Villeneuve d’Ascq nouvellement restauré.

Pour en savoir plus sur l’église et les travaux de rénovation : https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-pierre-de-flers-bourg

À 16h : Concert par l’école de musique et de danse Yvan-Renar

Gratuit – Sans inscription

Église Saint-Pierre de Flers-Bourg 1 Rue Jeanne d’Arc, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-pierre-de-flers-bourg »}]

Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, découvrez l’un des édifices les plus vieux de Villeneuve d’Ascq nouvellement restauré. Visite journées du patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq