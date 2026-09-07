Visite libre de l’église Saint Pierre de Flers Bourg, Église Saint-Pierre de Flers-Bourg, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre de Flers-Bourg · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint Pierre de Flers Bourg Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, découvrez le plus vieil édifice religieux de Villeneuve d’Ascq nouvellement restauré.
Pour en savoir plus sur l’église et les travaux de rénovation : https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-pierre-de-flers-bourg
À 16h : Concert par l’école de musique et de danse Yvan-Renar
Gratuit – Sans inscription
Église Saint-Pierre de Flers-Bourg 1 Rue Jeanne d’Arc, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-pierre-de-flers-bourg »}]
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h, découvrez l’un des édifices les plus vieux de Villeneuve d’Ascq nouvellement restauré. Visite journées du patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
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