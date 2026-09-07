Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes, Église Saint Sébastien d’Annappes, Villeneuve-d’Ascq
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint Sébastien d'Annappes · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord
Gratuit – Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dimanche 20 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h.
Plus d’infos sur l’église ici :
https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes
Concert du Jeune Ensemble Harmonique à 16h.
Église Saint Sébastien d’Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes »}]
Dimanche 20 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h. journées du patrimoine patrimoine religueux
Ville de Villeneuve d’Ascq
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