Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes, Église Saint Sébastien d’Annappes, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Sébastien d’Annappes Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint Sébastien d’Annappes Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h.

Plus d’infos sur l’église ici :

https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes

Concert du Jeune Ensemble Harmonique à 16h.

Église Saint Sébastien d’Annappes 1735 Place de la République, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/eglise-saint-sebastien-dannappes »}]

Dimanche 20 septembre, l’église Saint Sébastien d’Annappes est ouverte en visite libre de 14h à 18h. journées du patrimoine patrimoine religueux

Ville de Villeneuve d’Ascq