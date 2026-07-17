Visite libre de l’église Saint-Thomas d’Aquin, Église Saint-Thomas-d’Aquin, Paris

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Thomas d’Aquin 19 et 20 septembre Église Saint-Thomas-d’Aquin Paris

Visite libre avec panneaux explicatifs et possibilité de connecter son téléphone par le QR code à une visite audio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église du couvent des dominicains a été construite en 1631 sur l’ancien emplacement du jardin de la reine Margot. Elle n’est pas “orientée” et se trouvait alors dans l’axe d’une allée de tilleuls, face à l’Hôtel de Luynes. Couvent et église sont démantelés en 1791.

La plupart des œuvres présentées dans l’église Saint Thomas proviennent des « rafles » de Napoléon : Saint Jérôme du Guerchin et l’Assomption de la Vierge de Salvatore Rosa, ou de commandes passées par l’État au début du XIXe à plusieurs “prix de Rome” : Picot “ mort de Saphira”, Pallière “Saint Pierre guérissant le lépreux” et Abel de Pujol “martyre de saint Etienne”. Blondel a tout d’abord peint le mur de la chapelle Saint Louis puis les chapelles latérales et la coupole en 1854.

Visite libre avec panneaux explicatifs et possibilité de connecter son téléphone par le QR code à une visite audio.

Église Saint-Thomas-d’Aquin Place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris, France Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 0142225974 http://www.eglisesaintthomasdaquin.fr L’église du couvent des dominicains a été construite en 1631 sur l’ancien emplacement du jardin de la reine Margot. Elle n’est pas “orientée” et se trouvait alors dans l’axe d’une allée de tilleuls, face à l’Hôtel de Luynes. Couvent et église sont démantelés en 1791.

La plupart des œuvres présentées dans l’église Saint Thomas proviennent des « rafles » de Napoléon : Saint Jérôme du Guerchin et l’Assomption de la Vierge de Salvatore Rosa, ou de commandes passées par l’État au début du XIXe à plusieurs “prix de Rome” : Picot “ mort de Saphira”, Pallière “Saint Pierre guérissant le lépreux” et Abel de Pujol “martyre de saint Etienne”. Blondel a tout d’abord peint le mur de la chapelle Saint Louis puis les chapelles latérales et la coupole en 1854. M12 Rue du Bac, M4 St-Germain-des-Prés, M10, M12 Sèvres-Babylone Bus 63, 84, 68, 69,94 RER C Musée d’Orsay, bus 83

Visite libre

©Marie-Claire Alfroid