Visite libre de l’église Sainte-Madeleine de Teyssieu, Église paroissiale Sainte-Madeleine, Teyssieu
samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale Sainte-Madeleine · Teyssieu
Informations pratiques
Visite libre de l’église Sainte-Madeleine de Teyssieu 19 et 20 septembre Église paroissiale Sainte-Madeleine Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visitez librement cette église romane du XIIᵉ siècle, classée au titre des monuments historiques.
L’édifice et son mobilier forment un ensemble remarquable. Restaurée en 2000, son abside romane est unique dans le Ségala grâce à ses fenêtres ornées d’une mouluration limousine.
Un document de visite est mis à la disposition du public.
Église paroissiale Sainte-Madeleine 535 Route des Landes 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie
Visite libre de l’église romane du XIIᵉ siècle classée monument historique.
©pah
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