Visite libre du mudée de la Préhistoire du Ségala quercynois, Village de Teyssieu, Teyssieu

Informations pratiques

Visite libre du mudée de la Préhistoire du Ségala quercynois 19 et 20 septembre Village de Teyssieu Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement le musée et découvrez ses collections archéologiques du Paléolithique et du Néolithique, issues de découvertes réalisées sur le territoire de la commune et des communes voisines.

Des panneaux explicatifs et des cartes présentant les différents sites archéologiques complètent l’exposition.

Village de Teyssieu Place du vieux château, 46190 Teyssieu Teyssieu 46190 Lot Occitanie 06 48 89 46 27 http://lesamisdelatour.wifeo.com La tour médiévale du XIIIe siècle, vestige d’un ancien château fort domine fièrement du haut de ses 35 mètres le charmant village de Teyssieu. Elle fut édifiée peu après 1232 par deux chevaliers issus de la garnison du château de Saint-Céré, Bertrand et Hugues Bonafos, à la demande du vicomte de Turenne afin d’assurer la sécurité sur ses terres. Le château sera construit un peu plus tard. Le logis sera acquis par la Commune, à la fin du XIXe, pour y installer l’école. De 2011 à 2022 ont eu lieu d’importants travaux de restauration extérieure et intérieure de la tour.

Joyau caché de la tour de Teyssieu : des décors peints exceptionnels datant du XIIIe siècle sur les murs de la salle du premier niveau présentent une scène de joute avec des chevaliers et leurs montures qui s’affrontent ainsi que des médaillons dont l’un représente un chien bondissant. Des vestiges d’enduits peints sont également conservés dans le même angle de la tour au deuxième niveau. Parkings gratuits.

Visite libre du musée présentant des collections archéologiques du Paléolithique et du Néolithique découvertes sur le territoire de la commune et des communes voisines. L’exposition est complétée par…

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