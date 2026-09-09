Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-du-Landais, Eglise Sainte-Thérèse du Landais, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Sainte-Thérèse du Landais · Brest
Informations pratiques
Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-du-Landais 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Thérèse du Landais Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre. Des « posters » explicitent la conception de l’église et des vitraux.
Eglise Sainte-Thérèse du Landais 40 rue Galliéni 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000105 Eglise de la reconstruction, à l’architecture ronde, avec des vitraux d’André Bouler
Journées Européennes du Patrimoine
©Jean-Marc Boucher
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