Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-du-Landais, Eglise Sainte-Thérèse du Landais, Brest

Informations pratiques

Visite libre de l’église Sainte-Thérèse-du-Landais 19 et 20 septembre Eglise Sainte-Thérèse du Landais Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre. Des « posters » explicitent la conception de l’église et des vitraux.

Eglise Sainte-Thérèse du Landais 40 rue Galliéni 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000105 Eglise de la reconstruction, à l’architecture ronde, avec des vitraux d’André Bouler

Journées Européennes du Patrimoine

©Jean-Marc Boucher