Visite libre de l’Espace patrimoine – Hôtel Demoret, Hôtel Demoret, Moulins

Informations pratiques

Visite libre de l’Espace patrimoine – Hôtel Demoret 19 et 20 septembre Hôtel Demoret Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à l’hôtel Demoret retrace l’évolution de la ville de Moulins du XVIe siècle à nos jours. Des fiches et des audioguides, disponibles à l’accueil, rendent la visite accessible à tous.

Une borne numérique permet de découvrir des documents anciens, de comprendre la généalogie des ducs de Bourbon, de faire découvrir le patrimoine aux enfants de manière ludique.

Hôtel Demoret 83 Rue d’Allier, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470480136 https://www.ville-moulins.fr/patrimoine/les-autres-sites-culturels/musee-de-la-visitation.html Édifice type d’hôtel bourgeois des XIVe et XVe siècles, construit pour Jean Babute, maître d’hôtel du duc Louis II de Bourbon.

Pour découvrir les trésors de la Visitation autrement, chaque année une exposition est proposée à l’Hôtel Demoret. Dans un scénographie chaque fois plus époustouflante, les trésors des visitandines sont sublimés.

Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à l’hôtel Demoret retrace l’évolution de la ville de Moulins du XVIe siècle à nos jours. Des …

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