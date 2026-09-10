Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés », Musée d’Art et d’Histoire de Melun, Melun

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Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés » 19 et 20 septembre Musée d’Art et d’Histoire de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Frac Île-de-France et le musée d’art et d’histoire de Melun explorent la sculpture, du XIXᵉ siècle à aujourd’hui.

Une exposition présentée dans le cadre du programme « Le Syndrome de Bonnard, ou l’impermanence des œuvres » hors les murs.

Le Frac Île-de-France s’associe au musée d’art et d’histoire de Melun pour une exposition qui met en dialogue les œuvres d’Émilie Pitoiset, Erwin Wurm, Haris Epaminonda et Pierre Paulin issues de la collection du FRAC Île-de-France avec celles des collections de Melun dédiées à Henri Chapu, figure majeure de la sculpture du XIXᵉ siècle.

Grand Prix de Rome en 1855, Chapu incarne une époque où la sculpture académique domine les Beaux-Arts. Ses œuvres, revisitées ici à travers les prismes de la reproduction, du détournement et de la réappropriation, répondent aux questionnements des artistes contemporains.

Du dessin au modèle, du bronze à la performance, l’exposition révèle comment la sculpture, ancrée dans son héritage, continue de se réinventer de siècle en siècle.

Musée d’Art et d’Histoire de Melun 5 Rue du Franc Murier, 77000 Melun, France Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164797770 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun Isaac Pinot fait édifier l’hôtel en 1538. En 1654, l’hôtel est vendu à Nicolas Fouquet qui en fait le siège de la Vicomté de Melun. Bien que les sources restent muettes à ce sujet, le corps de logis est probablement reconstruit vers la fin du XVIIe siècle, en conservant les deux lucarnes Renaissance. Au XIXe siècle, certains corps de bâtiments sont abattus.

En 1966, le musée municipal, jusqu’ici situé dans l’hôtel de ville, vient s’installer dans l’hôtel de la Vicomté. D’importants travaux sont alors menés par l’architecte Kindermans, qui construit également la bibliothèque sur la parcelle voisine (aujourd’hui également dévolue au musée). L’hôtel de la Vicomté, tel qu’il se présente désormais, est donc un édifice très remanié. Bus : arrêt Notre-Dame (à 2 min). Train : TER R direct depuis Paris, direction Montereau – arrêt Melun (à 15 min). Voiture : parking payant à proximité du musée (à 2 min). Vélo : parking à arceaux, cour du musée.

Visite libre de l’exposition « À maintes reprises / Déformés, détournés, réinventés »

Superflex, If value then copy, 2008. Collection Frac Île-de-France

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