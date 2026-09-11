Visite libre de l’exposition « Au féminin », Musée du Compagnonnage, Tours

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Au féminin » 19 et 20 septembre Musée du Compagnonnage Indre-et-Loire

Entrée libre. Accès par le parvis de l’église Saint-Julien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le compagnonnage est longtemps resté un bastion masculin, jusqu’à l’arrivée de quelques pionnières sur le Tour de France en 2004. Si la présence des femmes est aujourd’hui acquise chez les compagnons, la mixité des métiers est encore loin d’être gagnée dans tous les secteurs…

Dans cette exposition inédite qui mêle histoire, enquêtes filmées, portraits photos, objets personnels et chefs-d’œuvre, les parcours de femmes compagnons de divers métiers sont mis en lumière pour montrer comment les premières d’entre elles ont ouvert la voie et comment, depuis 20 ans, elles trouvent et prennent leur place au-delà des stéréotypes et du poids de l’histoire.

Professionnelles passionnées avant tout, celles qui conjuguent aujourd’hui compagnonnage et métier « au féminin » sont aussi des sources d’inspiration qui, par leur témoignage, ouvrent “le champ des possibles” pour les générations futures.

Musée du Compagnonnage 8 Rue Nationale, 37000 Tours, France Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247216220 https://musees.tours.fr L’ancienne abbaye forme un ensemble complet de bâtiments comprenant l’église abbatiale, le bâtiment Est renfermant une salle capitulaire voûtée surmontée d’un dortoir, les bâtiments nord renfermant des dépendances et les anciens celliers voûtés occupant la face ouest. Le cloître entourant la cour carrée formée par ces bâtiments, a disparu. Tram A – arrêt Portes de Loire.

Le compagnonnage est longtemps resté un bastion masculin, jusqu’à l’arrivée de quelques pionnières sur le Tour de France en 2004.

© Ville de Tours / Gabriel_LAMOULERE