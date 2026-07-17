Visite libre de l’exposition « Chercheurs de Dinos », Musée d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Chercheurs de Dinos » 19 et 20 septembre Musée d’Angoulême Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accessible uniquement au mois de juillet lors de visites guidées, le site paléontologique d’Angeac-Charente constitue l’un des projets majeurs du Musée d’Angoulême. Ce gisement n’est pourtant que la partie visible du travail mené depuis quinze ans par les paléontologues pour reconstituer les paysages, les milieux et les faunes de cet environnement continental.

L’exposition présente les résultats les plus récents des recherches, notamment le tout nouveau camarasaure découvert et fouillé depuis 2024, des reconstitutions d’ornithomimosaures, des évocations de la végétation ainsi que la diversité des métiers et des bénévoles indispensables à un chantier de fouille comme celui d’Angeac.

De nombreux intervenants participent en effet à ce projet, depuis le dégagement des fossiles sur le terrain jusqu’à leur étude en laboratoire, leur préparation et leur présentation au public.

Fossiles originaux et inédits, reproductions de squelettes grandeur nature, dessins et vidéos permettront de mieux comprendre le fonctionnement de ce chantier exceptionnel et le travail des chercheurs qui contribuent à faire revivre les mondes disparus du Crétacé inférieur, il y a 140 millions d’années.

Musée d’Angoulême 1 Rue Friedland, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545950769 https://maam.angouleme.fr Bus stga à proximité / Parking à 3 minute place Bouillaud.

Observable seulement au mois de juillet lors de visites guidées, le site paléontologique d’Angeac-Charente est l’un des projets phares du Musée d’Angoulême. Ce gisement n’est pourtant que la partie à…

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