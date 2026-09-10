Visite libre de l’exposition d’Art Contemporain, parcours parc & rencontre de restaurateurs d’Art, Château de la Piscine, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition d’Art Contemporain, parcours parc & rencontre de restaurateurs d’Art 19 et 20 septembre Château de la Piscine Hérault

Tarif normal : 6€ - Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, artiste, 12-18 ans) : 6€ – Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation obligatoire, billetterie pour la visite libre possible sur place également.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le château de la Piscine ouvre exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

Visitez le parc du Château librement au fil d’un parcours inédit. Vous pourrez également rencontrer les restaurateurs d’art Cristina et Gonzalo Sanzcarranza, qui ont contribué à la restauration des œuvres et du mobilier du domaine.

À cette occasion, le parc accueille aussi une exposition inédite de l’artiste franco-américaine Ève Laroche-Joubert, présentée dans trois espaces distincts.

ATTENTION : Les visites guidées et commentées des salons historiques du Château se réservent uniquement par créneaux horaires et par visite guidée, via la billetterie « Journées Européennes du Patrimoine 2026 – Visite guidée ».

Château de la Piscine 129 avenue de Lodève, 34070 Montpellier Montpellier 34087 Les Cévennes Hérault Occitanie 06 58 92 40 41 [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudelapiscine.com/ »}] Le château de la Piscine est une folie montpelliéraine de la seconde moitié du XVIIIe siècle, bâti en 1770 par Jean Antoine Giral, l’auteur de la perspective du Peyrou à Montpellier. La construction est commandée pour Joseph Philibert de Belleval, président de la Cour des Comptes Aides et Finances de Montpellier, sur l’emplacement du Mas de la Peyssine datant de 1435. L’appellation sera modernisée en « Piscine » au XIXe siècle. L’arrière grand-oncle des propriétaires actuelles, Alfred Chaber, collectionneur d’œuvres d’art, fait l’acquisition du château en 1894. Il entreprend jusqu’en 1940 des grands travaux d’aménagement, notamment dans le parc, accompagné par le paysagiste Henry Martinet. On peut admirer encore aujourd’hui le jardin à la française avec un grand bassin central et l’élégante mise en scène qui l’encadre, des allées latérales ouvertes par des vases monumentaux et des statues représentant les quatre saisons. Arrêt de tramway Les Tonnelles ligne 3, à 100 mètres.

Possibilité de se garer sur le parking Auchan à 100 mètres de l’entrée du château.

Accès parking PMR uniquement.

Le château de la Piscine ouvre exceptionnellement ses portes au public les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026.

© Œuvre « Vallon d’une Épaule » par Ève Laroche-Joubert devant le Château de la Piscine à Montpellier.