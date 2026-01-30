Visite libre de l’exposition des œuvres de Barbara Navi « Incise », Chapelle Saint-Libéral, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Libéral · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition des œuvres de Barbara Navi « Incise » Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Libéral Corrèze
Entrée gratuite et libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
La touche fragmentée de l’artiste Barbara Navi révèle, sous un flot de couleurs, nos mémoires et nos espérances.
Chapelle Saint-Libéral Rue de Corrèze, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 17 18 70 Érigée au XVe siècle en l’honneur d’un saint local du nom de Libéral, cette chapelle de style gothique, inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques fut vendue comme bien national en 1791. Elle changea plusieurs fois de propriétaires et de fonctions avant d’être donnée à la ville dans les années 1970.
La touche fragmentée de l’artiste Barbara Navi révèle, sous un flot de couleurs, nos mémoires et nos espérances.
© Barbara Navi ADAGP 2026
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