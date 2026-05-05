Visite libre de l’exposition « Giovanni Segantini. Je veux voir mes montagnes »., Musée Marmottan Monet, Paris

Visite libre de l’exposition « Giovanni Segantini. Je veux voir mes montagnes ». Samedi 23 mai, 18h30 Musée Marmottan Monet Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Du 29 avril au 16 août 2026, le Musée Marmottan Monet consacre la première exposition monographique parisienne à Giovanni Segantini, grande figure du symbolisme et du divisionnisme européen. Réunissant une soixantaine d’œuvres – peintures, pastels et dessins – elle retrace l’itinéraire fulgurant d’un artiste qui fit des paysages alpins le cœur d’une quête à la fois esthétique et spirituelle. De la Lombardie italienne à la vallée suisse de l’Engadine, Segantini a su saisir la force de la nature et en révéler la dimension symbolique, bien au-delà du réalisme. Il rêvait d’exposer à Paris à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, projet interrompu par sa mort prématurée en 1899. Plus d’un siècle plus tard, cette exposition, placée sous le commissariat de Gabriella Belli et Diana Segantini, rend enfin hommage à son regard visionnaire et à sa manière unique de mettre en dialogue l’homme et la nature, d’une étonnante modernité.

Musée Marmottan Monet 2 rue Louis-Boilly 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 96 50 33 http://www.marmottan.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Musée-Marmottan/114707078554138?nr Le Musée Marmottan Monet, ancien pavillon de chasse de Christophe Edmond Kellermann, duc de Valmy, est acquis en 1882 par Jules Marmottan. Son fils Paul en fait sa demeure et l’agrandit d’un pavillon de chasse destiné à recevoir sa collection d’objets d’art et de tableaux Premier Empire.

Visite libre de l’exposition « Giovanni Segantini. Je veux voir mes montagnes ».

© Stephan Schenk, Segantini Museum