Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Le H de Atlantique » d’Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine 19 et 20 septembre Chapelle des Dames Blanches Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Le H de Atlantique »

Exposition l Anne-Lise Broyer & Colin Lemoine

Une programmation Carré Amelot, Espace Culturel de la Ville de La Rochelle, en collaboration avec la Chapelle des Dames Blanches, la Maison des Écritures, La Sirène, Espace Musiques Actuelles de l’Agglomération de La Rochelle et l’artothèque de la médiathèque d’Agglomération Michel-Crépeau, dans le cadre duBicentenaire de la photographie.

En 1981, Marguerite Duras réalise L’Homme Atlantique, un film (et également un livre) dont la majeure partie des plans est un écran noir, alors que « la pellicule s’est vidée ».

Pour le projet déployé à la Chapelle des Dames Blanches, Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine composent une partition de photographies, de dessins et de phrases qui viennent se placer précisément dans l’espace noir du film et, si ce n’est le combler, le peupler conformément à l’injonction de Duras. Ce faisant, les nouvelles images effacent le noir et suscitent un nouveau texte qui, cette fois, donne (laisse) la parole à l’Homme Atlantique. Dominique A, Lou et Mahut ont été invités à interpréter cette partition de mots afin de composer une bande sonore d’un film immobile, à savoir l’exposition.

L’exposition « Le H de Atlantique » s’inscrit dans le projet autour de l’œuvre de Marguerite Duras mené par la photographe plasticienne Anne-Lise Broyer avec l’historien de l’art, critique et écrivain Colin Lemoine. Pour travailler à l’écriture autour du projet, Anne-Lise Broyer et Colin Lemoine ont été accueillis lors de trois résidences à la Maison des Écritures, lieu municipal de création dédié aux arts visuels et à la littérature.

Chapelle des Dames Blanches 23 Quai Maubec, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546515378 https://www.larochelle.fr/annuaires/lieux/annuaire/chapelle-des-dames-blanches [{« link »: « https://bicentenaireculture.gouv.fr/le-bicentenaire-de-la-photographie »}, {« link »: « https://bicentenairephotographie.culture.gouv.fr/le-bicentenaire-de-la-photographie »}] En 1715, les sœurs de Notre-Dame de la Charité du Refuge, connues sous le nom de Dames Blanches, installèrent leur couvent à l’angle des rues Saint-Louis et des Trois-Marteaux. Pendant la Révolution, l’établissement devint une prison puis un hôpital de la maternité. Au XIXe siècle, le couvent fut reconstitué dans une dépendance de l’ancien monastère des Récollets. Les bâtiments se présentaient, à l’origine, en deux pavillons isolés, placés perpendiculairement aux deux grands immeubles de l’arsenal, mais d’un seul niveau. Les deux constructions ont été réunies par une plus basse.

« Le H de Atlantique »

©Anne-Lise Broyer