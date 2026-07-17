Visite libre de l’exposition « Lorraine Dietrich sur terre, mer et dans les airs », Musée d’Angoulême, Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition « Lorraine Dietrich sur terre, mer et dans les airs » 19 et 20 septembre Musée d’Angoulême Charente
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Prestigieuse marque automobile française, Lorraine-Dietrich a réalisé, il y a cent ans, en 1926, le premier triplé de l’histoire des 24 Heures du Mans, après avoir remporté l’épreuve en 1925.
Cette exposition retrace l’histoire de ce fleuron de l’industrie mécanique, dont l’aventure s’inscrit entre les périodes de l’Art nouveau et de l’Art déco.
D’abord pionnière dans la construction de matériel ferroviaire, l’entreprise se lance dans l’automobile dès 1897. Elle collabore notamment avec Ettore Bugatti et participe à de nombreuses courses, dont le Paris-Madrid de 1903, passé par Angoulême.
La firme à la double croix établira également plusieurs records du monde, sur terre, sur mer et dans les airs.
Exposition réalisée en partenariat avec le Circuit des Remparts d’Angoulême et le Club Lorraine-Dietrich.
Musée d’Angoulême 1 Rue Friedland, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 33545950769 https://maam.angouleme.fr Bus stga à proximité / Parking à 3 minute place Bouillaud.
Prestigieuse marque automobile française, Lorraine Diétrich a signé il y a cent ans, en 1926, le premier triplé de l’histoire des 24 Heures du Mans après avoir remporté l’épreuve en 1925.
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