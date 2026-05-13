Visite libre de l’exposition « Plumes du paradis », Musée du Quai Branly – Jacques Chirac, Paris

Visite libre de l’exposition « Plumes du paradis » Samedi 23 mai, 18h00 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Plumes du paradis

Voyages d’un oiseau extraordinaire de Nouvelle-Guinée

Des forêts de Nouvelle-Guinée aux tableaux des grands maîtres de l’école du Nord, une traversée fascinante sur les traces des oiseaux de paradis, créatures flamboyantes qui captivent le monde depuis cinq siècles.

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Paris Île-de-France 33156617172 https://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly C’est en 2006, sous l’impulsion de Jacques Chirac que le musée du quai Branly – Jacques Chirac ouvre ses portes. Fruit de sa rencontre avec le collectionneur Jacques Kerchache, il est l’aboutissement d’un rêve plus ancien, porté par nombre d’écrivains, de critiques et d’anthropologues du XXe siècle : rendre aux arts et civilisations non-occidentaux leur juste place au sein des musées nationaux. Pour servir cette ambition, l’architecte Jean Nouvel a signé un édifice audacieux, pensé comme un écrin pour conserver un héritage de près de 300 000 œuvres. Entrées : – Debilly – 37, quai Branly – face à la passerelle Debilly. – Université – 218, rue de l’Université. – Bassins – 206, rue de l’Université. Accès réservé aux personnes en situation de handicap moteur – 222, rue de l’Université. Stations de Métro : Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna. Ligne 8 : Ecole Militaire. Ligne 6 : Bir Hakeim. Stations de RER – ligne C. RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars Tour Eiffel. Bus : Ligne 42 : arrêts Tour Eiffel ou Bosquet-Rapp. Lignes 63, 80.

Visite libre de l’exposition « Plumes du paradis »

©musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Eric Sander