Visite libre de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre », Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin, Paris

Visite libre de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre » Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris

Tarif plein 11€ / réduit 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Robert Capa a inventé un style : le photographe de guerre, l’œil rivé à l’objectif, le scoop toujours à l’esprit. Témoin engagé, son regard a marqué durablement l’histoire du photojournalisme et a façonné la figure nouvelle du photographe de guerre.

Le musée de la Libération de Paris – musée du général Leclerc – musée Jean Moulin propose, avec la collaboration exceptionnelle de Magnum Photos, une relecture contextualisée de son oeuvre. Plus de soixante tirages de presse d’époque sont présentés aux côtés de magazines, ouvrages, documents et objets personnels. Ensemble, ces cent soixante pièces retracent ainsi le parcours d’un jeune immigré hongrois devenu une icône de la photographie moderne.

Musée de la libération de Paris – Musée du Général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France 33171283475 https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr Collections diversifiées : fonds documentaire, fonds photographique (environ 1.500 clichés, plus négatifs), environ 1.000 ouvrages généraux sur la période. L’ensemble peut être consulté au centre de documentation du musée. Métro Denfert-Rochereau

Visite libre de l’exposition « Robert Capa, photographe de guerre »

crédit : Robert Capa/International Center of Photography/Magnum Photos