Visite libre de l’exposition temporaire, Château des comtes du Perche, Nogent-le-Rotrou

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition temporaire 19 et 20 septembre Château des comtes du Perche Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Paul Deschanel (1855-1922) homme d’état et homme de lettres »

Paul Deschanel, homme d’État, journaliste et écrivain français, président de la République du 18 février au 21 septembre 1920, est raconté autour d’une exposition intitulée “Paul Deschanel, homme d’État et homme de lettres, au château des Comtes du Perche du 4 avril au 26 octobre 2026.

Filleul de Victor Hugo

Au sein du musée, à travers de nombreux documents, le public pourra découvrir qui est réellement cet homme au-delà de la fameuse chute de train dont il a été victime, raillé et caricaturé.

Brillant orateur et politicien, élu à l’Académie française, le filleul de Victor Hugo a d’ailleurs tenu un rôle essentiel durant la Première Guerre mondiale en étant président de la Chambre (ex-Assemblée Nationale).

Son enfance, sa formation, son entrée dans la vie politique, la Première Guerre mondiale, son passage à la tête de l’État et sa passion pour les lettres seront racontés à travers des affiches anciennes, des discours, des portraits, des œuvres d’art, des ouvrages dont certains sont dédicacés, des sculptures, des tableaux, des photographies et des cartes postales.

Son attachement à Nogent-le-Rotrou et au Perche sera évoqué grâce à différents moments de vie. Tout d’abord sa venue, aux côtés du président de la République Raymond Poincaré, au sein de la capitale du Perche en 1913. Mais aussi ses participations aux banquets et son soutien à la statue de Rémi-Belleau.

Autre trésor du passé à découvrir ou plutôt à écouter, un extrait de sa voix lors d’un de ses discours datant de 1915 sera disponible durant la visite de l’exposition.

Visite libre les samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures.

Château des comtes du Perche 1 Place Emile Maquaire, 28400 Nogent-le-Rotrou, France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237521802 https://www.ville-nogentlerotrou.fr/culture/le-chateau-des-comtes-du-perche Suivant la tradition, le château a été bâti au XIe siècle par Geoffroi, fils de Rotrou de Mortagne. Brûlé par Salisbury et reconstruit sous Charles VII, il passa à Louis de Bourbon, à Sully qui le restaura en partie. L’édifice comporte une enceinte circulaire flanquée de tours, protégée côté plateau par de profonds fossés dominés par un donjon roman rectangulaire, à cheval sur l’enceinte. L’accès est défendu par deux tours. Le donjon a perdu sa couverture, ses planchers et son crénelage. La cour a été nivelée au XIXe siècle, ce qui fit disparaître le fossé du donjon. Sur le rebord d’une terrasse intérieure, s’élève un puits du XVIe siècle, couvert par un dôme en pierre. Accès D923

Visite libre de l’exposition temporaire

©Thierry Même