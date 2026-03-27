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Visite libre de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois

samedi 19 septembre 2026 · Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon · Arbois

Visite libre de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois, Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon, Arbois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon
Adresse
9 Grande Rue, 39600 Arbois, France
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
Entrée libre

Visite libre de l’exposition temporaire et de la collection permanente du musée d’Art d’Arbois 19 et 20 septembre Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement les collections permanentes et l’exposition temporaire du musée d’Art d’Arbois.

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois, France Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384374790 https://www.arbois.fr/musee/musee-art-hotel-sarret-de-grozon Collections variées : peintures, bel ensemble d’orfèvreries du XVIIIe siècle, de faïences, mobilier, boiseries…
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement les collections permanentes et l’exposition temporaire du musée d’Art d’Arbois.

© Ville d’Arbois

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