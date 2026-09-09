Visite libre de l’exposition temporaire Simili, Centre Culturel Aragon, Oyonnax

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition temporaire Simili 19 et 20 septembre Centre Culturel Aragon Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sous l’angle de l’imitation, venez découvrir la diversité et les mille facettes des matières plastiques.

Dernier week-end d’ouverture !

Centre Culturel Aragon 88 Cours de Verdun, 01100 Oyonnax, France Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474819680 https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel Conservatoire des Pratiques artisanales, industrielles et artistiques, le musée retrace et saisit la biographie millénaire d’une ville, Oyonnax, à laquelle une géographie physique de moyenne montagne n’avait pas promis de destin agricole. Peignes de toilette, ornements de coiffure, objets de charme et de toilette, lunettes optiques et solaires, mobilier, luminaires, jouets, vêtements, machines, outils, brevets, huiles sur toile, dessins… sont autant de facettes de la richesse de cette collection qui témoigne d’un destin hors du commun. Les quelques 16 000 pièces de la collection sont présentées sous forme d’expositions temporaires thématiques qui renouvellent plusieurs fois, chaque année, la scénographie du musée. Parking gratuit

Sous l’angle de l’imitation, venez découvrir la diversité et les mille facettes des matières plastiques.

© Musée du Peigne et de la Plasturgie