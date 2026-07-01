Visite libre de l’historial, Historial Jeanne d’Arc, Rouen

Informations pratiques

Visite libre de l’historial 19 et 20 septembre Historial Jeanne d’Arc Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

A l’occasion de cette édition des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, Rouen Normandie Sites et Monuments vous invite à visiter l’Historial Jeanne d’Arc autrement. Pour l’occasion, le parcours numérique cède exceptionnellement sa place au monument. Venez découvrir ou redécouvrir les trésors cachés de l’ancien Palais archiépiscopal. De la crypte romane aux anciennes cuisines, déambulez de pièce en pièce et admirez les richesses architecturales de ce monument. Véritable voyage dans le temps, cette visite vous offre de parcourir plus de 8 siècles d’Histoire.

Historial Jeanne d’Arc 7 rue Saint-Romain, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 02 35 52 48 09 https://www.historial-jeannedarc.fr/ Au pied de la Cathédrale de Rouen, dans le majestueux Palais de l’Archevêché, venez revivre le destin incroyable de Jeanne d’Arc à travers un parcours numérique à couper le souffle. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Historial propose une visite libre pour découvrir le monument en dehors du parcours numérique. Le lieu se situe dans le centre historique de Rouen et est donc accessible facilement à pied au grâce au réseau Astuce. Trois parkings à proximité permettent de se garer.

A l’occasion de cette édition des Journées du Patrimoine et du Matrimoine, Rouen Normandie Sites et Monuments vous invite à visiter l’Historial Jeanne d’Arc autrement. Pour l’occasion, le parcours sa…

©Rouen Sites et Monuments