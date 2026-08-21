Visite libre de l’Hostellerie – Centre d’Art Singulier, Centre hospitalier La Chartreuse, Dijon

Informations pratiques

Visite libre de l’Hostellerie – Centre d’Art Singulier 19 et 20 septembre Centre hospitalier La Chartreuse Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur du parc du Centre Hospitalier, l’Hostellerie – Centre d’Art Singulier propose à tous une immersion dans l’univers d’artistes singuliers, qui mettent en lumière la diversité des cultures et la richesse de nos perspectives singulières.

Atelier « Colorie ton patrimoine » :

À travers l’activité « Colorie ton patrimoine », le CHLC invite les plus petits à s’approprier les principaux éléments du patrimoine de l’établissement en prenant le temps de les observer et de les colorier. Une façon ludique de découvrir l’architecture et l’histoire du lieu.

Centre hospitalier La Chartreuse 1 boulevard Chanoine Kir 21000 Dijon Dijon 21000 Fontaine-d’Ouche Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 44 11 44 http://www.destinationdijon.com En bus : Liane 3 direction Fontaine d’Ouche, arrêt CHS Chartreuse.

Au cœur du parc du Centre Hospitalier, l’Hostellerie – Centre d’Art Singulier propose à tous une immersion dans l’univers d’artistes singuliers, qui mettent en lumière la diversité des cultures et la…

©CH La Chartreuse