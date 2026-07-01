Visite libre de l’hôtel de Longueil, Hôtel de Longueil, Mortagne-au-Perche
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Longueil · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Visite libre de l’hôtel de Longueil 19 et 20 septembre Hôtel de Longueil Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Maison construite après la guerre de Cent ans, autrefois hôtel du marquis de Longueil. Dans la cour haute, se trouvent deux corps de logis des XVe et XVIIe siècles avec tourelle à huit pans. La cour basse a conservée, avec l’encadrement de ses fenêtres, typique de la première Renaissance.
Hôtel de Longueil Rue de la Comédie, 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
Maison construite après la guerre de Cent ans, autrefois hôtel du marquis de Longueil. Dans la cour haute, se trouvent deux corps de logis des XVe et XVIIe siècles avec tourelle à huit pans. La cour…
Vincent Lebel
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