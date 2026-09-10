Visite libre de l’Hôtel de ville d’Auch, Hôtel de ville – Théâtre d’Auch, Auch

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel de ville d’Auch 19 et 20 septembre Hôtel de ville – Théâtre d’Auch Gers

Gratuit. Sans réservation. Accès pour les personnes à mobilité réduite sur les façades latérales et arrière via l’interphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dès son installation définitive à Auch en 1753, l’intendant d’Étigny souhaite donner à la ville des infrastructures dignes de la capitale d’une généralité. Il suggère donc aux édiles de construire un nouvel hôtel de ville.

Pénétrez dans les coulisses et découvrez ce qu’il est difficile d’imaginer depuis l’extérieur : un théâtre à l’italienne, toujours en activité de nos jours, ainsi qu’une salle des Illustres, accueillant les portraits des grands personnages gascons…

Hôtel de ville – Théâtre d’Auch Place de la Libération, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0562616600 http://www.mairie-auch.fr Sur la place de la Libération, l’hôtel de Ville (inscrit au titre des Monuments historiques le 30/05/1947), construit à l’initiative de l’Intendant d’Etigny et inauguré en 1777, abrite un charmant petit théâtre à l’italienne, dont la décoration fut financée sur ses deniers personnels. La salle des Illustres rassemble les portraits des gersois qui se sont, comme son nom l’indique, illustrés au cours des siècles, principalement dans les métiers des armes, la magistrature, la politique, la médeciné ou les belles lettres. Accès pour personnes à mobilité réduite sur les façades latérales et arrière (interphone).

Dès son installation définitive à Auch en 1753, l’intendant d’Étigny souhaite donner à la ville des infrastructures dignes de la capitale d’une généralité. Il suggère donc aux édiles de construire un…

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