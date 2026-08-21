Visite libre de l’Hôtel de Ville et du Beffroi, Beffroi, Calais

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel de Ville et du Beffroi 19 et 20 septembre Beffroi Pas-de-Calais

Réservation sur place pendant le week-end des 19 et 20 septembre. Accès limité à 19 personnes par ascension pour des raisons de sécurité. Contact : vahc@mairie-calais.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Montez à 75 mètres au sommet du beffroi, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, et profitez d’un panorama exceptionnel pour réaliser de superbes photos. Depuis les hauteurs, immortalisez la ville, le littoral et les paysages environnants sous un angle unique. Le 1er étage, avec sa galerie d’honneur desservant les salles d’apparat (salle des mariages, Grand Salon, salle du Conseil et cabinet d’apparat), sera également en accès libre. Une belle occasion de capturer l’élégance des décors et des espaces patrimoniaux.

Service Ville d’art et d’histoire de Calais, accueil Beffroi.

Beffroi Place du Soldat Inconnu, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Montez à 75 mètres au sommet du beffroi, classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, et profitez d’un panorama exceptionnel pour réaliser de superbes photos. Depuis les hauteurs, la le …

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