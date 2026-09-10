Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Essonne

Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir cet hôtel de Ville, ancien hôtel particulier de la Renaissance, devenu maison commune puis hôtel de Ville agrandi au XIXe siècle.

Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville et des Droits de l’Homme 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]

Visite libre

©caese