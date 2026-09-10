AGENDA · Étampes
Visite libre de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Étampes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Étampes
Informations pratiques
Visite libre de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Essonne
Nombre de places limité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir cet hôtel de Ville, ancien hôtel particulier de la Renaissance, devenu maison commune puis hôtel de Ville agrandi au XIXe siècle.
Hôtel de Ville Place de l’Hotel de ville et des Droits de l’Homme 91150 Étampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 94 99 10 »}]
Visite libre
©caese
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