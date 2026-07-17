Visite libre de l’Hôtel de Ville (péristyle bas et haut, Salle des Fêtes, Salle du Conseil), Hôtel de Ville, Avignon

Informations pratiques

Visite libre de l’Hôtel de Ville (péristyle bas et haut, Salle des Fêtes, Salle du Conseil) 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construit de 1845 à 1856 autour de la Tour du Jacquemart, seul vestige de l’ancienne livrée cardinalice d’Albano (XIVe siècle), l’Hôtel de Ville est le siège de l’administration communale et le lieu de la démocratie locale et citoyenne. La salle des Fêtes se distingue par son décor Second Empire.

Exposition sur le développement durable

Péristyle bas de l’Hôtel de Ville

Classé monument historique

Renseignements :

Site internet : www.avignon.fr

Tél : 04 90 80 80 07

Hôtel de Ville Place de l’Horloge 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.avignon.fr »}]

Construit de 1845 à 1856 autour de la Tour du Jacquemart, seul vestige de l’ancienne livrée cardinalice d’Albano (XIVe siècle), l’Hôtel de Ville est le siège de l’administration communale et le lieu …

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