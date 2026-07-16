Visite libre de l’hôtel des sciences, Hôtel des sciences, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des sciences · Poitiers
Informations pratiques
Visite libre de l’hôtel des sciences Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel des sciences Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’Hôtel des sciences ouvre ses portes aux petits et aux grands pour leur faire découvrir autrement les recherches menées dans les laboratoires de l’université de Poitiers, toutes disciplines confondues.
Entrez dans la Chambre noire et vivez une expérience immersive au cœur des collections scientifiques.
Hôtel des sciences Hôtel des sciences, 49 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/ Hôtel des sciences, d’abord hôtel particulier connu sous le nom d’hôtel Chaboureau, s’est réaménagé pour accueillir l’espace de médiation scientifique de l’Université de Poitiers. Parking
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L’Hôtel des sciences ouvre ses portes aux petits et aux grands pour leur faire découvrir autrement les recherches menées dans les laboratoires de l’université de Poitiers, toutes disciplines Entrez…
©université de Poitiers
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